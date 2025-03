Un célèbre chef Lyonnais songe à se présenter aux municipales 2026 à Lyon !

A votre avis, de qui pourrait-il s'agir ?

Qui a dit que l'on ne pouvait pas mêler amour de la bonne table et politique ? En tout cas, selon Fabrice Bonot, chef emblématique du quartier Charité-Bellecour, l'un et l'autre ne sont pas incompatibles. D'autant plus que cela est facile d'être tenté d'y réfléchir, quand nous sommes à un an des élections municipales, qui se dérouleront en 2026. Si le chef est davantage connu pour régaler tous les gourmands dans son restaurant Cuisine et Dépendances, ce dernier est loin d'être le dernier pour proposer des initiatives citoyennes, citons par exemple le rendez-vous Soupe en Scène, ou le fait que le chef soit lui même président des commerçants de son quartier.

Un poste qui, au fur et à mesure, lui ont permis d'observer certains défis auxquels la ville est confrontée. Très ambitieux, le chef, qui a pu s'exprimer dans les colonnes du Progrès, a montré une grande motivation à aller "plus loin", et veut utiliser sa notoriété pour "fédérer et agir autour d'un projet plus grand". Sa motivation ? Défendre le commerce de proximité et l'économie locale, s'interposant face à une politique jugée parfois compliquée pour les commerçants. Il a d'ailleurs été l'un des visages contestataires du projet de Zone à Trafic Limité (ZTL)

Si pour le moment, le chef n'a fait aucune annonce officielle, il assure être en contact avec des élus, des candidats, mais aussi le maire de Lyon, Gregory Doucet. Aura-t-il suffisamment de cran pour échanger son tablier de chef à celui de candidat officiel ? En attendant, Fabrice Bonot se prépare tout doucement à un autre événement bien gourmand : le grand concours du meilleur flan pâtissier, qui aura lieu les 26 et 27 avril prochains.