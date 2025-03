Nuits de Fourvière à Lyon : la programmation dévoilée

La 79e édition de l’évènement se déroulera du 2 juin au 26 juillet.

Le programme de l'édition 2025 des Nuits de Fourvière a été dévoilé ce mardi à l’occasion d’une conférence de presse.

Quatre noms avaient déjà été révélés par les organisateurs du festival ces dernières semaines : Ben Mazué (27 juin), The Libertines, Anoushka Shankar et Chilly Gonzalès.

Les autres concerts sont désormais connus. On retrouvera notamment Clara Luciani (le 13 juin), Benjamin Millepied (17 et 18 juin), Kool & the Gang (2 juillet), Jorja Smith (4 juillet), Laurent Voulzy (8 juillet), Jeanne Added (13 juillet), Pomme, Marie & Yoann Bourgeois (du 15 au 17 juillet) ou encore The Kills (22 juillet)

Ce sont en tout 140 représentations qui sont prévues dans plusieurs domaines, notamment la chanson, le théâtre, la danse, la magie ou encore le cirque.

La billetterie ouvrira le mercredi 19 mars à midi.