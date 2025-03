Coffee Party : un concept dingue pour faire la fête le matin !

Qui a dit qu'il fallait attendre la nuit pour clubber comme jamais ?

Qui a dit qu'on ne pouvait faire la fête que le soir, passé une certaine heure ? En tout cas, ce n'est pas le restaurant Piada Confluence qui dira le contraire ! Le dimanche 16 mars, rendez-vous donc dans ce restaurant gourmand qui célèbre la cuisine italienne pour un concept inédit, qui cartonne en ce moment sur les réseaux sociaux, sur TilTok et Instagram notamment : la première Coffe Party de Lyon, qui aura lieu le dimanche 16 mars, de 10h à 12h !

Le concept ? Une soirée tout ce qu'il y a de plus classique, avec DJ set de qualité, ambiance survoltée, et lieu pour danser jusqu'au bout de la nuit, sauf que cette fois-ci, c'est à 10h du matin. Oubliez donc votre traditionnel brunch du dimanche, pour vous offrir une session clubbing matinale, histoire de commencer la journée de la meilleure des façons, avec un max d'énergie !

A l'occasion, vous pourrez retrouver un DJ, qui vous enflammera avec son set vitaminé, sans oublier une bonne dose de café de spécialité et du thé, histoire d'avoir quelque chose dans les veines pour tenir le rythme. Et comme une bonne nouvelle en appelle toujours une autre, Piada Confluence vous propose aussi son lot de viennoiseries bien gourmandes, pour faire une petite pause bien méritée.

Un concept décalé et inédit, mais qui a déjà fait ses preuves dans plusieurs grandes villes de France et à l'étranger, ou comment dynamiser la Capitale des Gaules avec des événements festifs, et ce, sans gueule de bois !

Piada Confluence, 112 Cours Charlemagne (Lyon 2), dimanche 16 mars de 10h à 12h, gratuit