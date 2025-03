Lyon : un homme tué par balles à la Duchère

Les faits se sont déroulés ce dimanche en fin de journée.

Un homme a été tué par balles ce dimanche après-midi dans le quartier de la Duchère à Lyon.

Les circonstances du drame ne sont pas encore connues, une enquête a été ouverte.

Le tireur, en fuite, est activement recherché.

"La présence des forces de l’ordre est renforcée pour sécuriser le quartier, plusieurs dizaines de policiers notamment de la compagnie départementale d’intervention sont sur place", a annoncé la préfecture du Rhône.

Dans un communiqué, le maire de Lyon Grégory Doucet a réagi : "C’est avec gravité que je présente ce soir mes condoléances à la famille et aux proches de l’homme tué par balle dans un règlement de compte à la Duchère. Je salue la réactivité et le travail des policiers, ainsi que des sapeurs-pompiers qui ont tenté de réanimer la victime. Nous mobilisons dès à présent, aux côtés de la préfecture et de la police nationale, nos forces de police municipale pour retrouver l’auteur et assurer la sécurité des habitantes et habitants du quartier".

L'édile écologiste rajoute que des patrouilles seront renforcées sur place et la Ville de Lyon mettra à disposition ses images de vidéosurveillance.

"J’en appelle au calme et à la responsabilité de toutes et tous pour que la justice fasse toute la lumière sur les circonstances de ce drame", conclut Grégory Doucet.