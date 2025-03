Le Printemps du cinéma revient à Lyon, du 23 au 25 mars 2025 !

Une occasion unique de faire le plein de cinéma à un prix fou !

Chaque année, le Printemps du cinéma fait son grand retour dans tous les cinémas de France et de Navarre ! Pendant trois jours, les dimanche 23, lundi 24 et mardi 25 mars, les salles de cinéma françaises inviteront tous les spectateurs curieux à faire le plein de cinéma avec un tarif unique et exceptionnel de la place à 5€. Un événement incontournable, qui vous permettra de profiter des dernières sorties ciné, en solo, en famille ou entre amis !

Et justement, qu'est ce que vous pourrez retrouver au cinéma à cette période ? Entre la réadaptation d'un grand classique d'animation Disney en prises de vues réelles ("Blanche-Neige"), un blockbuster futuriste qui envoie un jeune homme sur une planète glacée ("Mickey 17"), une plongée dans la mythologie japonaise avec Catherine Deneuve ("Yokai, le monde des esprits"), une comédie potache portée par le duo des Bodin's ("Les Bodin's partent en vrille"), un thriller d'espionnage ("The Insider") ou encore un drame romantique et poétique ("Parthenope"), vous trouverez forcément votre bonheur ! Et ça, ce n'est qu'un tout petit échantillon !

Alors, quel film trouvera grâce à vos yeux pour une petite sortie ciné ?