Très lourde sanction pour Paulo Fonseca

Paulo Fonseca est suspendu jusqu'au 30 novembre 2025. Une suspension ferme et immédiate, "avant, pendant et après le match d’accès au banc de touche, aux vestiaires des officiels et de toutes fonctions officielles".

"En outre, jusqu’au 15 septembre 2025 inclus, cette suspension sera assortie avant, pendant et après le match, d’une interdiction d’accès aux vestiaires des joueurs, au terrain, au tunnel et à l’ensemble des couloirs menant aux zones précitées", précise la commission de discipline de la LFP.

L'entraîneur portugais de l'OL s'était rendu coupable d'un pétage de plombs dimanche après-midi au Groupama Stadium lors d'OL-Brest.

Alors que l'arbitre Benoît Millot vérifiait à la VAR s'il devait accorder ou non un penalty aux Brestois dans le temps additionnel, Paulo Fonseca hurlait dans sa zone technique. Puis l'arbitre l'a expulsé d'un carton rouge direct. C'est là que le coach est allé affronter Benoît Millot, front contre front, l'invectivant en portugais.