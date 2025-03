Suspension historique pour Paulo Fonseca (OL) après son pétage de plombs contre l'arbitre !

Ce mercredi soir, la commission de discipline de la LFP a décidé de suspendre Paulo Fonseca jusqu’au 30 novembre 2025.

Cette suspension, ferme et immédiate, interdit à l’entraîneur portugais tout accès au banc de touche, aux vestiaires des officiels et à toute fonction officielle avant, pendant et après les matchs.

Ces mesures drastiques sanctionnent un comportement jugé inacceptable lors du match OL-Brest dimanche dernier.

Lors de cette rencontre au Groupama Stadium, Paulo Fonseca a perdu son sang-froid en fin de match. Alors que l’arbitre Benoît Millot consultait la VAR pour un possible penalty en faveur de Brest dans le temps additionnel, Fonseca a crié depuis sa zone technique. Expulsé d’un carton rouge direct, il s’est ensuite approché de l’arbitre, front contre front, en l’invectivant en portugais. Il a fallu l’intervention de Corentin Tolisso et des agents de sécurité pour calmer la situation.

😳 | Paulo Fonseca sort de ses gonds après avoir reçu un carton rouge ! #OLSB29 pic.twitter.com/ufAqTAv8K5 — DAZN France (@DAZN_FR) March 2, 2025

Cette sanction marque un coup dur pour l’Olympique Lyonnais qui devra se passer de son entraîneur pendant une longue période. Une décision qui reflète la gravité des faits reprochés à Paulo Fonseca.