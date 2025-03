Des combats de robots à Lyon, la super activité proposée par Exolegend !

3 jours de découvertes et de rencontres autour du thème fascinant de la robotique !

Exolegend : un week-end robotisé qui s'annonce passionnant !

C'est les vacances scolaires et vous cherchez une activité unique et originale à faire ? On a bien une petite idée à vous proposer sur Radio Espace ! Du 7 au 9 mars 2025, le Matmut Stadium de Gerland vibrera au rythme de la science et des nouvelles technologies avec un week-end entièrement dédié au monde fascinant des robots, le tout ouvert aux petits et grands enfants !

Ce rassemblement, ce sont les finales de l'Exolegend, une compétition de programmation robotique organisée par l'entreprise française Exotec, où les spectateurs pourront assister à un show légendaire dans une véritable arène sportive, où de vrais robots s'affronteront ! Au total, plus de 150 participants s'affronteront pour décrocher le titre suprême de champion !

Exolegend, ou comment se prendre de passion pour la robotique

En plus de cette expérience qui s'annonce déjà très surprenante, vous aurez aussi l'occasion de vous essayer au pilotage de ces petits bijoux de technologie, et de participer à des animations originales, comme du foot robotisé.

A côté de cela, vous pourrez aussi assister à une soirée de conférences entièrement dédiées à l'avenir de la robotique : entre intelligence artificielle, éthique, logistique et coulisses d'Exotec, tout sera passé au peigne fin dans une série de questions réponses avec des spécialistes sur le sujet ! Une occasion fascinante de se plonger dans ce monde intrigant, et de voir déjà, comment la robotique conditionne (déjà) notre quotidien... Un week-end qui s'annonce passionnant, entre animations ludiques, découvertes passionnantes et combats acharnés !