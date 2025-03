Écrans Mixtes 2025 : le festival lyonnais qui célèbre la beauté et la diversité au cinéma !

Un temps fort pour mettre à l'honneur la culture Queer !

It's time to rainbow ! Du 5 au 13 mars 2025, Lyon devient la capitale du cinéma queer avec la toute nouvelle édition du festival de cinéma Écrans Mixtes. Créé pour célébrer la diversité et la représentation LGBTQIA+ à l’écran, l’événement propose une semaine riche en projections, rencontres et avant-premières.

Une programmation engagée et éclectique

Cette année, le festival met à l’honneur la productrice américaine Christine Vachon, celle qui a produit pour la toute première fois le maître du cinéma indépendant Todd Haynes, et qui arrive au festival avec deux très beaux cadeaux sous le bras avec Carol et Velvet Goldmine, deux films très très Queer du réalisateur. Elle sera également présente pour une master class exceptionnelle, qui donnera lieu à un échange de questions réponses avec les spectateurs intéressés.

Parmi les avant-premières attendues, on retrouvera "The Queer Chronicles", un documentaire inédit retraçant l’histoire des luttes LGBTQIA+ à travers le cinéma.

En plus d’une soirée exceptionnelle en présence de Catherine Corsini, à qui un hommage particulier sera rendu, le festival LGBT le plus cinéphile de l’Hexagone mettra à l’honneur deux icônes du 7ᵉ art du siècle dernier. Une rétrospective dédiée à Pier Paolo Pasolini marquera les 50 ans de sa disparition, tandis qu’une autre célébrera Sergueï Paradjanov, réalisateur visionnaire et symbole d’un cinéma libre et queer.

Le festival met aussi en lumière les jeunes talents avec une compétition de courts-métrages, où plusieurs réalisateurs émergents présenteront leurs œuvres traitant d’identité et d’inclusivité.

Plus qu’un festival, un engagement

Mais Écrans Mixtes, ce n’est pas qu’un festival de cinéma : c’est aussi un espace de réflexion et de discussion. Des tables rondes sur la représentation queer dans le 7ᵉ art et des ateliers destinés aux jeunes cinéastes sont au programme, sans oublier des projections scolaires pour sensibiliser les nouvelles générations.

Entre films cultes, découvertes et échanges passionnants, Lyon vibrera au rythme du cinéma queer du 5 au 13 mars. Un rendez-vous à ne pas manquer pour les cinéphiles et les défenseurs de la diversité !