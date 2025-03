Le Salon des Vins des Vignerons indépendants fait son grand retour à Lyon !

Un rendez-vous incontournable, qui prend ses quartiers à la Halle Tony Garnier

Un salon qui célèbre le savoir-faire de professionnels du vin

Qui dit retour du soleil à Lyon et la réouverture des terrasses, dit le retour des apéros (même si on sait tous qu'en France, cette tradition c'est toute l'année) ! Et ça tombe bien puisque du 7 au 9 mars 2025, soit pile sur la semaine de beau temps, la ville de Lyon organise son 19ème Salon des Vins des Vignerons indépendants, un rendez-vous unique et incontournable, autant pour les amateurs que pour les professionnels du monde viticole. Installé à la Halle Tony Garnier, l’événement réunira pas moins de 500 professionnels venus de toute la France, offrant une immersion unique dans la richesse des terroirs.

Mais d'ailleurs, ça veut dire quoi vigneron indépendant ? Derrière cette appellation, se cachent des vignerons qui ont choisi de défendre un label singulier, et d'assumer pleinement leur passion en étant rassemblés derrière une carte commune. En France, ce sont plus de 6000 professionnels, hommes et femmes, qui ont pris cette voie.

Le Salon des Vins des Vignerons indépendants, un rendez-vous incontournable

Chaque année, le Salon des Vignerons Indépendants, qui propose deux rendez-vous - l'un en mars, et l'autre en septembre/octobre - vous propose de rencontrer les artisans les plus passionnés du pays. Ces producteurs viennent à la rencontre du public pour partager leur savoir-faire, faire découvrir leurs vins et échanger directement avec de potentiels acheteurs autour de dégustations conviviales.

Ainsi, les plus grandes appellations françaises sont mises à l’honneur dans la capitale des Gaules : vous pourrez retrouver autant de crus d'Alsace (Gewurztraminer, Riesling, Pinot Gris, Grands Crus, Crémant d'Alsace), de Bordeaux (Saint-Émilion Grand Cru, Médoc, Loupiac, Lalande-de-Pomerol…), de Corse, de Bourgogne, sans oublier les grands classiques de la Vallée du Rhône (Côtes du Rhône, Châteauneuf-du-Pape, Saint-Joseph…)

Au-delà de la rencontre avec les vignerons, ce salon lyonnais propose aussi toute une série d’animations autour du vin et de la gastronomie. Des ateliers d’initiation à la dégustation sont notamment organisés plusieurs fois par jour, permettant aux visiteurs d’affiner leur palais et d’en apprendre davantage sur l’art de l’œnologie. Un événement incontournable pour tous les passionnés de vins !