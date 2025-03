Venez rêver au Musée des Confluences lors d'une grande session nocturne pleine de surprises !

Un événement unique, qui intervient dans le cadre de l'exposition "Le temps d'un rêve"

Envie de vous offrir un peu de rêve en ce mois de mars qui commence à peine ? Le Musée des Confluences a ce qu'il vous faut ! Le jeudi 6 mars prochain, le musée organise une grande soirée exceptionnelle intitulée "Nocturnes, rêves et cauchemars", qui sera dédiée aux mystères du rêve et de la méditation. De 18h30 à 22h, les curieux pourront découvrir diverses activités immersives autour de cette thématique fascinante, dans le cadre de l'exposition "Le temps d'un rêve", disponible jusqu'au 24 août 2025.

Au programme des festivités ? Plusieurs activités ludiques, idéales pour les enfants - le top pour les occuper pendant les vacances scolaires ! - comme l'atelier "Ramène ton doudou" qui vous plongera dans les mystères de la "peluchologie", mais aussi des ateliers de maquillage où vous pourrez vous transformer, le temps d'une soirée, en monstre de vos pires cauchemars. Les plus grands pourront aussi se régaler avec des initiations à la méditation, des démonstrations et initiations au didgeridoo, instrument sacré venu tout droit de communautés aborigènes d'Australie, ou encore des concerts et expériences immersives.

Enfin, les petits comme les grands devraient se mettre d'accord avec la diffusion d'un grand classique des studios d'animation Pixar, "Monstres & Cie", une comédie qui nous plonge dans l'histoire de Bob et Sully, deux monstres qui sont bouleversés dans leur quotidien "d'arracheurs de cris d'enfants" après leur rencontre avec la petite Bouh.

Pour participer à la "Nocturne Rêves et cauchemars", il est recommandé de réserver vos billets à l'avance sur le site officiel du Musée des Confluences. Les tarifs incluent le billet d'entrée au musée, avec un supplément de 3€ pour certaines activités spécifiques. Ne manquez pas cette occasion unique de plonger dans l'univers des rêves et des cauchemars lors d'une soirée immersive au cœur du Musée des Confluences.

Musée des Confluences, 86 Quai Perrache, 69002 Lyon, le jeudi 6 mars de 18h30 à 22h.