Accident mortel de la montée de Choulans à Lyon : le chauffeur de poids-lourd condamné à un an de prison ferme

Le jugement est tombé ce jeudi au procès de l’accident mortel de la montée de Choulans à Lyon.

Le tribunal correctionnel de Lyon a condamné le chauffeur à l’origine de l’accident à deux ans et demi de prison dont un an ferme. Ce dernier était jugé pour homicide involontaire et violation manifestement délibérée d'une obligation de sécurité ou de prudence pour des faits qui s’étaient déroulés en juin 2021. Le conducteur avait perdu le contrôle de son camion, en raison d’une vitesse excessive. Le poids-lourd s’était renversé sur le trottoir, écrasant un adolescent de 15 ans devant le lycée Don Bosco.

L'homme de 53 ans, ancien toxicomane et connu de la police, est ressorti libre et pourra purger sa peine de douze mois de prison ferme chez lui sous bracelet électronique.

Son permis de conduire a été annulé pour un an.