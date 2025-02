Les terrasses à Lyon : la bonne nouvelle qui va ensoleiller votre mercredi !

Préparez votre crème solaire et vos lunettes de soleil, vous pourriez bien en avoir besoin...

Lyon célèbre la réouverture des terrasses ce samedi 1er mars 2025 !

Vous l'avez sans doute vu comme nous ces derniers temps : le soleil semble être de retour à Lyon. Et quoi de mieux pour fêter le grand retour des températures plus clémentes que la réouverture des terrasses ? C'est donc officiel : ce samedi 1er mars 2024, tous les cafés, bars et restaurants qui possèdent une terrasse en extérieur pourront à nouveau les ouvrir, de quoi réjouir tous les lyonnais, les touristes et les commerçants. Dès le petit matin, les responsables d'établissement pourront ressortir leur mobilier, et inviter les Lyonnais à profiter de leur premier bain de soleil de l'année.

Une nouvelle réglementation pour les établissements Lyonnais

Si les habitants et les restaurateurs se montrent ravis de cette réouverture après un hiver long et pluvieux, les nouveautés votées l'année dernière seront conservées. A commencer par une ouverture des terrasses prolongée du 1er mars au 3 novembre 2025, soit trois mois de plus qu'avant. Autre chose à savoir : les terrasses seront ouvertes jusqu'à minuit les dimanches, lundis et mardis.

Côté météo, les prévisions s'annoncent plutôt clémentes pour lézarder au soleil : un ciel dégagé et des températures avoisinant les 15°C, parfait pour savourer un verre en plein air. Entre amis ou en famille, les Lyonnais comptent bien célébrer cette réouverture tant attendue. Avec l’arrivée du printemps, la vie sociale reprend enfin son souffle dans la capitale des Gaules.