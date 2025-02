Nouveauté : un vol direct va, pour la première fois, connecter Lyon à un pays d’Europe encore peu connu !

Une occasion unique de découvrir un pays aux trésors insoupçonnés...

Lyon - Koutaïssi : la nouvelle ligne qui va ravir les backpackers Lyonnais !

Si on vous dit Koutaïssi, vous nous répondez...? Sans doute pas grand chose, et là-dessus, on vous rejoint. Mais vous allez peut-être bientôt apprendre ce nom de ville puisque d'ici le 3 juin 2025, la compagnie aérienne Wizz Air inaugure sa toute première liaison directe en direction de Koutaïssi, 3ème ville d'un pays encore bien trop méconnu du public : la Géorgie.

Une occasion unique pour les Lyonnais de découvrir ce joyau du Caucase, entre ses sites classés au patrimoine de l'Unesco, ses montagnes vertigineuses et ses vignobles à perte de vue. En un mot : un territoire à découvrir d'urgence, qui ravira les amoureux de voyages. Une aubaine pour Wizz Air, qui s'implante un peu plus sur Lyon avec au total 8 lignes en proposant toujours plus de destinations à petit prix.

Au programme de ce nouveau city-trip à Koutaïssi ? De la culture, de l'architecture, et de la nature. Vous ne pourrez pas passer à côté de l'impressionnante cathédrale de Bagrati, le monastère de Gelati, ou encore les grottes de Prométhée. Le centre-ville vaut à lui tout seul le détour, avec la fontaine Colchis et ses chevaux en or, et le célèbre pont blanc.

Si le cœur vous en dit, vous pourrez même vous promener à travers le pays, notamment à 200km de là, à Tbilissi, la capitale, qui séduit autant par son architecture que pour son atmosphère vivante et trépidante. Si vous recherchez la nature, pas de problème : le nord du pays offre des paysages sublimes sur les montagnes du Caucase, de quoi régaler les passionnés de randonnée et de ski ! Pour les amateurs de farniente, on ne saurait trop vous conseiller les plages de la mer Noire, parfaites pour marquer une pause, ou se diriger vers la Kakhétie, destination idéale pour les fans... de vin !

Vous l'avez compris : cette nouvelle ligne est une porte d'entrée vers un pays aux mille trésors, qui ne demande qu'à être découvert... Alors, vous savez ce qu'il vous reste à faire !