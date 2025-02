Zeus, le cheval métallique des Jeux Olympiques de Paris, va bientôt s'installer à Lyon !

Une occasion unique de retrouver celui qui a fait rêver le monde entier pendant l'été 2024...

Revivre la ferveur des Jeux Olympiques de Paris 2024 avec Zeus à Lyon !

Mis à part si vous avez vécu dans une grotte tout au long de l'été 2024, vous n'avez pas pu passer à côté du clou du spectacle de la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques de Paris : Zeus, le cheval qui a fait rêver le monde entier en fendant la Seine de ses sabots métalliques, portant sur son dos la cavalière chargée d'apporter le drapeau olympique. Une merveille de beauté et d'ingénierie, qui après sa présentation le 27 juillet dernier, avait été exposé à l'hôtel de ville de Paris pendant les Jeux Paralympiques, mais aussi dans la cour de château de Versailles.

Mais Zeus n'en a pas fini de briller, puisque sa tournée continue : si la sculpture devrait sillonner le pays et l'Europe jusqu'à l'été 2025, le cheval des JO va d'abord prendre ses quartiers dans la cour de l'Hôtel de Ville de Lyon à partir du lundi 17 mars, et ce jusqu'au mercredi 2 avril 2025 ! Un partenariat avec Sanofi, dont la ville de Lyon, et son maire, Gregory Doucet, se montre particulièrement fiers, comme on pouvait le lire dans un communiqué officiel :

"Accueillir ce cheval, c’est prolonger un peu l’effervescence des Jeux de Paris 2024. Zeus est un symbole de paix et un lien entre toutes les villes hôtes. Cette idée de transmission et d’hospitalité résonne particulièrement à Lyon. Je suis ravi que les Lyonnaises et les Lyonnais puissent admirer ce concentré d’innovation et de savoir-faire à la française dans la cour de l'Hôtel de Ville de Lyon" - Gregory Doucet

Zeus, merveille de technologie et du savoir-faire français

Conçu par le studio d’architecture et de design Atelier Blam et s’inspirant des recherches du photographe Eadweard Muybridge, le cheval métallique est le résultat d’une collaboration entre divers corps de métier, allant de la chaudronnerie à l’ingénierie, en passant par le design et la mécanique. Fabriqué à partir de grandes structures en aluminium, cet imposant cheval de 1,80 m de haut incarne les valeurs olympiques. Grâce à lui, l'esprit des jeux continue de vivre, et les Lyonnais auront la chance de l'admirer du 17 mars au mercredi 2 avril 2025.

Le calendrier pour voir Zeus à l'Hôtel de Ville de Lyon :

Lundi 17 mars : 18h à 21 heures

Mercredi 19 mars : 17h à 20 heures

Vendredi 21 mars : 10h à 18h30

Samedi 22 mars : 10h à 17 heures

Dimanche 23 mars : 10h à 17 heures

Mercredi 26 mars : 17h à 20 heures

Vendredi 28 mars : 17h à 20 heures

Samedi 29 mars : 10h à 17 heures

Dimanche 30 mars : 13h à 17 heures

Mercredi 2 avril : 17h à 20 heures