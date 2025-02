Castres met fin à la série du LOU avec une victoire (30-25)

Ce samedi, Castres était opposé au LOU Rugby. Lyon s'est incliné, mettant un terme à sa belle série.

Dès les premières minutes, Castres a pris les devants. Vilimoni Botitu a marqué le premier essai à la 14e minute, après que Martin Méliande ait réussi deux pénalités précédentes. Lyon n’a pas tardé à réagir, avec un essai de Beka Saghinadze à la 26e minute, transformé par Méliande lui-même. Les Lyonnais ont ainsi pris l’avantage à la mi-temps, avec un score de 11-19.

Un retournement de situation en deuxième mi-temps

La deuxième période a été marquée par un retournement de situation. Castres a rapidement réduit l’écart grâce à un essai de Rémy Baget à la 44e minute. Le match s’est ensuite transformé en un duel de pénalités entre Martin Méliande et Jérémy Fernandez. Un carton jaune pour un joueur lyonnais à la 58e minute a donné l’occasion à Davit Niniashvili de marquer une pénalité, mais c’est Fernandez qui a finalement assuré la victoire pour Castres.



Cette défaite est un coup dur pour Lyon, qui restera à la septième place du classement. Les Rouge et Noir manquent ainsi l’occasion de poursuivre leur ascension et devront se ressaisir pour leur prochain match contre Toulon, samedi prochain au Matmut Stadium de Gerland.