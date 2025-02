"Gratin", le paradis des amateurs de ravioles débarque à Lyon début mars !

Un nouveau restaurant ultra gourmand, qui va installer ses quartiers dans le 3ème arrondissement de la ville...

Avis aux gourmands qui raffolent des ravioles, des sortes de grosses pâtes farcies bien gourmandes, nous avons trouvé votre nouveau paradis ! Le lundi 3 mars prochain, un petit nouveau au rayon des restaurants posera ses valises au 198 rue Garibaldi. Son nom ? "Gratin", le premier bar à ravioles de la Capitale des Gaules, et surtout une invitation assumée à manger de la raviole sous toutes les formes. Entre gratins bien fromagers, bouillons savoureux et même desserts, vous trouverez forcément votre bonheur ! Un hommage gourmand à la Mère Maury, cuisinière qui a redonné ses lettres de noblesse à cette spécialité venue de Romans-sur-Isère.

Ici, la raviole se consomme de plein de façons différentes. Evidemment, vous retrouverez la version classique, dans une bonne assiette nappée généreusement de crème, mais aussi dans des versions bien plus originales, avec des cèpes, façon carbonara, ou même du St Marcellin. Plus original : vous pourrez retrouver les ravioles dans des bouillons, notamment dans une version Thaï avec des shitakés, du soja et de la coriandre, ou dans une version curry, coco, poivron, ou en version salade, avec des lardons, du poulet, ou encore des tomates et des olives noires.

Mais la grande surprise, c'est aussi la raviole qui se décline en version dessert, notamment avec du chocolat Valrhona et sa crème anglaise à l'orange ! De quoi insuffler une belle dose de modernité et de gourmandise à cette belle pépite du terroir ! Alors que vous soyez adeptes du gratin, amateurs de bouillon ou curieux de tester toutes les variations possibles, Gratin vous offre une expérience à la fois réconfortante et gourmande. Rendez-vous du lundi au samedi, de 11h45 à 14h30 et de 19h à 21h30, pour une immersion savoureuse dans l’univers de la raviole.