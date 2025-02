Sonia Bompastor en couple avec Camille Abily, elle se livre dans une autobiographie

À l’occasion de la sortie de son livre qui retrace "Une vie de Foot", Sonia Bompastor, dans un entretien accordé au Progrès ce mercredi 19 février, s’est livré sur sa relation avec Camille Abily, qui jusque-là, restait simplement soupçonnée.

Dans son livre Une vie de Foot, aux éditions Arthaud, qui parait ce mercredi 19 février, Sonia Bompastor revient sur son parcours. De joueuse de l’OL, en passant par la sélection internationale, jusqu’à sa situation actuelle à Chelsea en tant que coach de l’équipe, elle se livre également sur une relation restée secrète près de 13 ans.

Sonia Bompastor prend la parole

Sonia Bompastor et Camille Abily ont tout partagé. Depuis l’OL où elles jouaient et ont gagné des titres, jusqu’à aujourd’hui à Chelsea où Camille et Sonia collaborent à la tête de l’équipe féminine. Depuis 13 ans, Sonia Bompastor n’avait jamais pris la parole publiquement sur son histoire d’amour avec son actuelle adjointe. C’est aujourd’hui chose faite dans son autobiographie Une vie de foot.

Un mensonge de 13 ans

La footballeuse, a expliqué au Progrès les raisons d’un tel silence qui a duré 13 ans, "l’homosexualité était un sujet présent dans le foot féminin, mais beaucoup plus tabou à l’époque". Sonia a grandi dans une famille portugaise très chrétienne, fermée sur le sujet, la relation reste cachée pendant plusieurs années : "Je me revois assise à côté de mon père où je n’ai qu’une seule envie, c’est que ça sorte. Et cela ne sort pas." Dans sa famille un couple, c’est "un homme et une femme » elle est donc d’abord attirée par les hommes : "J’ai grandi avec des attirances pour les hommes, et la première fois où je me sens attirée par Camille, je ne comprends pas". Cette attirance, elle ne l’accepte pas tout de suite, une période de réflexion s’entame jusqu’au moment où Sonia Bompastor en parle à Camille Abily.

Une belle histoire d’amour débute, les deux jeunes femmes ont aujourd’hui quatre enfants et partagent tout jusqu’à leur vie professionnelle. Au travail, Camille et Sonia ne montrent pas leur relation, pour elle, personne ne s’en rend compte, malgré le fait qu’elles ont 4 enfants. Très complémentaires, elles sont aujourd’hui "heureuses à Chelsea".