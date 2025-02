Catarsis : le restaurant gastronomique lyonnais qui ne propose que de desserts !

Un nouveau concept fou qui va ravir les becs sucrés !

Catarsis, le nouveau paradis pour les amoureux du sucre !

Vous aimez les mousses, les ganaches et les craquelins, les fruits et le chocolat, et la pâtisserie raffinée ? Alors vous allez adorer le restaurant Catarsis, le nouveau concept 100% sucre qui va ravir les becs sucrés de Lyon ! Ouvert depuis le 14 février, Catarsis vous propose de vivre une expérience inédite, où sucré et salé s'entremêlent dans une ronde de saveurs gourmandes, où les desserts ne sont plus là pour clore le repas, mais bien pour le sublimer.

Aux commandes de ce repas totalement inédit ? La cheffe Lorena Mireles-Flores, venue tout droit du Mexique, qui, après avoir fait ses classes dans des établissements étoilés, a décidé de rendre hommage aux desserts en les sublimant avec beaucoup d'audace, de rigueur et de créativité.

Une expérience entre pâtisserie d'exception et aventure audacieuse

Si vous avez peur d'être écœurés avec un "trop-plein" de sucre, n'ayez pas peur : Lorena Mireles-Flores et son équipe savent exactement ce qu'ils font en vous proposant un Menu ultra gourmand, où toutes les saveurs sont parfaitement équilibrées. Au programme des festivités ? Un restaurant accessible uniquement de 19h à 21h - et sur réservation ! - avec un prix variant selon le nombre de créations testées : 3 créations pour 39€, 5 créations pour 59€ et 7 créations pour 79€. Et pour ceux qui adorent les petits plaisirs sucrés ET nocturnes, il existe aussi une formule de nuit, avec à la clé un dessert signature, accompagné d'un verre.

Avec ses 24 couverts, Catarsis se veut être une adresse pour les amoureux de desserts, mais aussi pour les curieux qui aiment vivre une expérience immersive, où chaque bouchée se vit comme une aventure culinaire. Entre créativité gastronomique et excellence pâtissière, Catarsis séduit les amateurs de douceurs raffinées et les explorateurs de saveurs en quête de nouvelles sensations. Prêts à essayer ?

Catarsis, Dessert Experience, 10 Rue des Trois-Maries (69005 Lyon)