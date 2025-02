Disney Cruise lance une grande croisière inédite au départ de Lyon !

Une aventure fluviale qui vous fera découvrir Lyon à la sauce Disney !

Disney Cruise Line se lance dans un nouveau marché !

On connait Disney comme le studio d'animation capable de sortir des dessins animés devenus cultes, le géant du divertissement avec des parcs d'attractions répartis aux quatre coins du globe, ou comme une plateforme de streaming, mais saviez vous que Disney est aussi doué dans le monde des croisières ? Depuis 1995, le groupe a lancé sa propre filiale maritime, la Disney Cruise Line, qui propose des croisières basées sur l'univers des studios aux grandes oreilles.

Si l'entreprise a acquis sa réputation en proposant des croisières sur les plus beaux océans et mers du monde, il semblerait que les petites croisières sur des fleuves aient aussi la côte, notamment avec le programme "Adventures by Disney" : en 2026, la Disney Cruise Line va se lancer sur le Rhône, avec comme point de départ la ville de Lyon !

La visite de Lyon et de la Provence, avec Disney !

Grosse surprise pour les lyonnais : la compagnie vient d'annoncer le lancement officiel d'une série de croisières en France, et notamment au départ de Lyon. Pendant 8 jours, le bateau, qui pourra accueillir pas moins de 150 passagers, voguera sur le Rhône, en partant de la Capitale des Gaules vers Tournon, Viviers, avant de faire une escale d'Avignon pour deux jours, Arles pour terminer à Marseille, le tout à la sauce Disney évidemment.

L'occasion pour les voyageurs de découvrir Lyon comme jamais, à travers deux jours de visite de la ville. Au programme des festivités ? Une visite du quartier emblématique du Vieux Lyon, une visite en vélo électrique du parc de la Tête d'Or, ou encore un circuit qui célèbre la gastronomie - et l'amour du vin ! - de la ville le matin. L'après-midi, les touristes pourront visiter un vignoble du Beaujolais ou découvrir l'histoire de la Soie à Lyon, avec la visite de la Maison des Canuts.

Disney qui rencontre Lyon : un rêve qui a un prix

Mais vous vous doutez bien que le rêve made by Disney a un coût. Pour 8 jours, comptez 5 507 euros par adulte et 4 900 euros pour un enfant. Et si vous aimez la version luxe, avec une cabine très chic, il faudra faire monter la note jusqu'à 8889 euros. Pour ce prix, tout est compris, entre les repas, les activités, l'accès aux attractions, les spectacles et bien sûr, les boissons à volonté !