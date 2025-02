Le Miraflores, le restaurant du 6ème arrondissement qui ose vous faire manger... des insectes !

Une table cotée, qui n'a pas peur de casser les codes de la gastronomie française !

Carlos Camino, l'ambassadeur du Pérou à Lyon !

Quand on dit "gastronomie", certaines images nous viennent immédiatement en tête : dressage raffiné, vaisselle élégante, mets d'exception... Mais il est rare qu'on associe la grande cuisine à... des insectes. Et pourtant, Carlos Camino en est capable, et il le fait même très bien !

Venu tout droit du Pérou, le chef a ramené tout son savoir-faire de Lima dans ses valises pour devenir le meilleur ambassadeur péruvien de Lyon. Car si Carlos Camino a appris toutes ses bases là-bas, c'est son envie d'aventures et de découverte d'une nouvelle langue qui l'emmèneront dans la Capitale des Gaules en 2003, à frapper à la porte des meilleurs bouchons de la ville. 10 ans plus tard, il ouvrira sa propre adresse, le Miraflores, établissement chic du sixième arrondissement, où il décrochera sa première étoile au guide Michelin en 2017.

Quand le Miraflores fait rimer gastronomie et fourmis !

Depuis, c'est une histoire qui dure pour le chef, qui prend un malin plaisir à jouer avec les codes traditionnels de la gastronomie. Il suffit de rentrer dans le restaurant pour comprendre où l'on a mis les pieds : pas de menu classique, mais un billet multi-destinations qui nous entraîne dans un voyage culinaire entre l'Amazonie, les Andes et les saveurs insoupçonnées ! Rien que la décoration colorée, avec les banquettes vert émeraude, les murs en briques volcaniques ou les tapis nous embarque pour le Pérou.

Et niveau saveurs, là aussi le voyage est au rendez-vous. On commence fort avec un trompe-l'œil en forme de piment rouge, bien loin de l'habituel pain beurre. Le clou du spectacle ? Un ceviche de maigre, poisson blanc à la chair ferme et savoureuse, qui crée la surprise. Pourquoi ? Parce que pour apporter du croquant, le chef y a rajouté des fourmis grillées, ni plus ni moins. Un ingrédient aussi insolite que surprenant, qui rapporter du croustillant et surtout une touche de surprise pour les plus audacieux de l'assiette !

La surprise se poursuit avec un risotto au quinoa, une dinde signature du chef qui vous raconter ses souvenirs d'enfance, ou un dessert aussi régressif que gourmand, qui rend hommage au lac Titicaca. Alors, qui aura le courage de tenter l'aventure Miraflores ?

Miraflores, 112 Boulevard des Belges, 69006 Lyon