La passerelle de Perrache démolie à partir de lundi à Lyon

C'est dans le cadre du projet "Ouvrons Perrache".

La transformation du centre d’échanges de Lyon-Perrache entre dans une nouvelle phase.

Dès ce lundi 17 février, la Métropole de Lyon entamera la destruction de la passerelle reliant la gare SNCF à la gare routière.

L’opération durera sept mois et se déroulera en trois grandes étapes : curage, désamiantage et démolition de la structure. "Les poutrelles les plus imposantes seront démolies par sciage-levage", précise la collectivité. Pour limiter les nuisances, des bâches de protection et un arrosage du chantier seront mis en place.

La fermeture de la passerelle imposera de nouvelles habitudes aux 30 000 usagers quotidiens. "Les parcours entre le métro, la gare routière et la gare SNCF seront allongés", prévient la Métropole. Un marquage au sol et une signalétique spécifique guideront les piétons, qui sont invités à emprunter le passage France Péjot.

Les personnes à mobilité réduite devront privilégier la station de tram "Place des Archives" pour accéder à la gare via le hall sud.

Les transports en commun circuleront normalement à l’exception de perturbations imprévues. Les taxis seront déplacés sur l’esplanade nord de la gare, tandis que les commerces et hôtels du secteur resteront accessibles.

Pour un coût de 800 000 euros HT, financés par la Métropole de Lyon, ces travaux marquent la première étape d’un chantier plus vaste visant à transformer ce que les Lyonnais surnomment depuis longtemps "la verrue de Lyon".