Drame à Lyon : deux jeunes tués dans un accident impliquant une Tesla

Vendredi 14 février 2025, un tragique accident a coûté la vie à deux jeunes hommes âgés de 19 et 22 ans à Lyon.

Fauchés par une voiture Tesla sur l’avenue Félix-Faure, dans le 3ᵉ arrondissement, ils n’ont pas survécu malgré l’intervention rapide des secours.

L’accident s’est produit aux alentours de 22h30, à l’intersection de l’avenue Félix-Faure et de la rue du Lac, dans une zone en travaux pour l’aménagement d’une ligne de bus à haut niveau de service (BHNS). Selon les premiers éléments, le conducteur de la Tesla, un homme d’une quarantaine d’années, aurait perdu le contrôle de son véhicule. Avant de percuter les deux victimes, la voiture a embouti plusieurs véhicules en stationnement et des plots en béton.

Une trottinette coupée en deux a été retrouvée sur les lieux, confirmant que les deux jeunes hommes circulaient sur cet engin au moment du drame.

Le conducteur a été placé en garde à vue et a évoqué un malaise au volant comme cause possible de la perte de contrôle. Une enquête pour homicides involontaires a été ouverte par le parquet de Lyon afin d’éclaircir les circonstances exactes de l’accident. Les tests effectués sur le conducteur pour détecter une éventuelle consommation d’alcool ou de stupéfiants se sont révélés négatifs.

Le maire de Lyon, Grégory Doucet, a exprimé sa "profonde tristesse" dans un communiqué publié samedi. Il a adressé ses condoléances aux familles des victimes et assuré suivre "de près" l’évolution de l’enquête pour que toute la lumière soit faite sur ce drame.

Les investigations se poursuivent pour déterminer si d’autres facteurs, tels que la vitesse ou les conditions du chantier, ont pu contribuer à cette tragédie.