L'OL déroule à Montpellier et s'invite à la table des grands !

Avec sa victoire à Montpellier ce dimanche, l'Olympique Lyonnais envoie un message clair : il faudra compter sur lui dans la course à l'Europe.

Après une victoire convaincante face à Reims, les Gones ont confirmé leur regain de forme en allant étriller une équipe de Montpellier toujours engluée dans le bas du classement.

Le Stade de la Mosson a été témoin d'une véritable démonstration de force lyonnaise ce dimanche après-midi. L'OL, emmené par un Rayan Cherki étincelant et un Ernest Nuamah des grands soirs, a infligé une correction (1-4) à une équipe montpelliéraine qui n'a pu que constater les dégâts.

Une entame de rêve, un milieu de match poussif, une fin en fanfare

L'OL n'a pas tardé à afficher ses ambitions. Dès la 3e minute, Cherki, d'une passe lumineuse, a trouvé Mikautadze, qui n'a eu qu'à ajuster le portier héraultais (0-1). On pensait alors assister à un cavalier seul lyonnais, mais Montpellier, piqué au vif, a réagi. La domination territoriale s'est inversée et, à force de subir, l'OL a fini par craquer. À la 38e minute, Coulibaly, profitant d'un relâchement coupable de la défense lyonnaise, égalisait (1-1).

Mais au retour des vestiaires, c'est une autre équipe lyonnaise qui est revenue sur le terrain. Plus déterminée, plus tranchante, elle a rapidement repris l'avantage grâce à Nuamah, auteur d'un magnifique but à la 50e minute (1-2). Le Ghanéen, décidément en grande forme, s'est ensuite mué en passeur décisif pour Tolisso, qui marquait de la tête, avec l'aide du poteau (1-3, 53e). Le festival offensif lyonnais s'est conclu par un but d'Alexandre Lacazette, à peine entré en jeu (1-4, 73e).

L'Europe en ligne de mire ?

Grâce à ce succès, l'OL grimpe à la 5e place du classement et se rapproche à quatre points du podium. De quoi nourrir de légitimes ambitions européennes. Mais le chemin est encore long et semé d'embûches. Dès dimanche prochain, les Lyonnais devront se frotter au Paris Saint-Germain, un adversaire d'un tout autre calibre. Paulo Fonseca aura-t-il trouvé la formule pour enfin vaincre le PSG ? Réponse dans une semaine.