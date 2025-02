Venez trouver votre nouveau tatouage à la 27ème édition de la Tatoo Convention !

L'occasion de rencontrer des artistes venus des quatre coins du globe !

Les 15 et 16 février 2025, un week-end pour les passionnés de tatouages !

Amoureux de tatouages, vous avez envie de vous encrer à nouveau la peau ? Alors pourquoi pas chercher de nouvelles idées ce week-end ? Les 15 et 16 février, le Double Mixte de Villeurbanne ouvre ses portes à la 27ème édition de la Lyon Tattoo Convention, un événement absolument incontournable pour tous les passionnés de tatouage.

Avec pas moins de 200 artistes tatoueurs venus des quatre coins de France et du monde entier, cette rencontre est l'une des plus importantes du pays. L'occasion pour les visiteurs de découvrir de nombreux artistes, qui ont des styles très différents, entre dessins traditionnels et univers plus contemporains.

Une programmation pleine de surprises et de spectacles

Le programme du week-end s'annonce riche en animations. Des spectacles variés animeront la journée, avec des performances de Lya Devil’s Dolls, El Nikitooo, Sheena The Wild Thing, BQuinnDoll en suspension, et Lilo Weaver, cracheur de feu et manipulateur d'agréments pyrotechniques. Un concours de tatouage récompensera les meilleures œuvres dans différentes catégories, suivi de concerts en soirée, notamment du groupe italien Five Ways To Nowhere, célébrant également leurs 10 ans de scène.

Le dimanche, les portes ouvriront aux mêmes horaires, avec une programmation similaire incluant des spectacles et un nouveau concours de tatouage. La journée se clôturera par des remerciements aux participants et aux visiteurs.

Que vous soyez un habitué des conventions ou simplement curieux de découvrir l'art du tatouage, la Lyon Tattoo Convention promet un week-end riche en découvertes et en rencontres artistiques.