Un investissement de 339 millions d'euros pour la ligne D du métro a été voté ce jeudi par le Sytral.

Dans ce plan est prévue l'installation d'une quatrième voiture dès 2027 pour augmenter les capacités de la ligne. Puis, à l'horizon 2030, les rames nouvelle génération climatisées et plus spacieuses remplaceront les actuelles voitures du métro D.

Le Sytral prévoit également de débloquer prochainement et respectivement deux enveloppes de 680 millions et 239 millions d'euros pour les métros A et C.