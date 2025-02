Vacances de février : encore un week-end chargé sur les routes d’Auvergne-Rhône-Alpes

Il faudra faire preuve de patience ce samedi.

Bison Futé a dévoilé ses prévisions pour le week-end à venir marqué par le coup d’envoi des congés de la zone C et la deuxième semaine des vacances de la zone B. Sans surprise, les automobilistes seront nombreux sur les routes, principalement en direction des stations de ski.

La journée de vendredi est classée verte dans les deux sens de circulation sauf sur le quart nord-est où la couleur sera orange pour les départs. Samedi s’annonce comme la journée la plus chaotique avec un drapeau rouge en Auvergne-Rhône-Alpes dans le sens des départs et orange en ce qui concerne les retours. L’A40 et l’A43 seront notamment prises d’assaut avec des ralentissements qui « pourraient apparaître dès le début de la matinée et perdurer jusqu’en début de soirée ».

Le mieux sera encore de prendre la route ce dimanche, journée classée verte dans les deux sens de circulation.