Une chasse aux trésors gourmande avec la mascotte de Kellogg's à Lyon !

Samedi 15 février, suivez Cornélius pour gagner des cadeaux exclusifs !

"Follow Cornelius", ou la chasse aux trésors made in Lyon avec Kellogg's !

Vous aimez les jeux, vous promener dans Lyon et le petit-déjeuner ? Alors préparez vous, car le samedi 15 février, la Capitale des Gaules va se transformer en grand terrain de jeu avec la mission "Follow Cornelius", une chasse au trésor assez inédite organisée par la célèbre marque de céréales, Kellogg's !

Le but du jeu ? Partir à la rencontre de Cornélius, la mascotte-coq bien connue de la marque, qui a glissé quelques indices dans la ville pour vous inviter à retrouver une de ses plumes, cachée dans un lieu mystérieux de Lyon. Une aventure aussi ludique que gourmande, qui promet des surprises, des découvertes et des récompenses exclusives !

Quand Kellogg's célèbre le petit déjeuner avec des cadeaux à la clé !

Pour participer, rien de plus simple : dès le samedi matin, la créatrice de contenus Agathe.vrte partagera le tout premier indice sur son compte Instagram. Ainsi, les joueurs participants pourront résoudre les énigmes, afin de localiser la dernière plume. Une fois chose faite, vous n'aurez plus qu'à envoyer un selfie de vous - et vos coéquipiers du jour - et de croiser les doigts pour remporter des cadeaux, dont une pièce exclusive de la collection capsule de la marque !

Une campagne, qui s'inscrit dans une envie de la marque de célébrer le petit-déjeuner, en lançant une grande enquête sur les habitudes des français pour ce rituel matinal. Et comme tout le monde, les Lyonnais ont leurs petites habitudes : selon l'étude, les Lyonnais sont 77 % à prendre leur premier repas chez eux, mais souvent sur le pouce. Un paradoxe qui ne les empêche pas de savourer ce moment, toujours accompagné d’un bon café.

Vous l'avez compris, "Follow Cornelius" est une occasion unique de redécouvrir Lyon sous un nouveau jour, en mêlant gourmandise et aventure. Alors, prêts à suivre le coq malicieux de Kellogg's ?