Une grève dans les écoles du Rhône le 18 février

Un appel pour protester contre le budget du Premier ministre François Bayrou.

Une grève est prévue le mardi 18 février dans les écoles de la Métropole de Lyon et du département. "Les documents relatifs aux créations et suppressions de poste ont été une véritable douche froide dans le Rhône qui subit 83 fermetures de postes sur les 470 décidées nationalement par le budget Bayrou", déplorent les syndicats dans un communiqué, parmi lesquels Snufi FO 69 ou encore la CGT Educ’Action Rhône.

"Inacceptable alors que nous faisons partie des départements où le nombre de professeurs pour 100 élèves est parmi les plus dégradés ! Au lieu de profiter de la baisse démographique nationale pour diminuer le nombre d’élèves par classe, le gouvernement préfère mettre les écoles au pain sec et maintenir des taux d’encadrement parmi les plus élevés d’Europe", poursuivent-ils.

Un rassemblement est prévu le mardi 18 février dès 13 heures dans le 7e arrondissement devant la DSDEN (Direction des services départementaux de l’éducation nationale) où se déroulera dans le même temps le Comité Social d’Administration Académique.