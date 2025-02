Offrez vous un moment aussi insolite que gourmand avec le restaurant mystère 220 BPM !

Une expérience gastronomique que vous n'oublierez pas de sitôt...

Si vous aimez la gastronomie française et les bons petits restos, la ville de Lyon est sans doute le terrain de jeu idéal pour les découvertes culinaires. Mais si vous cherchez une expérience encore plus insolite, qui joue avec tous vos sens - et pas seulement le goût - on a une petite idée à vous proposer.

Vous avez peut-être entendu parler de Jérémy Galvan, chef étoilé de Saint-Julien-en-Genevois, qui a fait de son restaurant de la rue Bœuf un vrai petit bijou de gastronomie. Pourtant cet été, il en annonçait la fermeture pour un projet plus ambitieux et audacieux, lui qui adore aller là où on ne l'attend pas. C'est donc avec cette ligne directrice que le chef de 42 ans a conçu "220 BPM", une expérience aussi insolite que gastronomique, qui bouscule tous les codes du restaurant traditionnel.

D'ailleurs, ne vous attendez pas à trouver un restaurant à son nom : il n'y en a pas. En réalité, ce n'est pas vous qui venez à 220 BPM, c'est 220 BPM qui vient à vous. Tout commence par un rendez-vous sur la place Bellecour, avec des chauffeurs costumés qui vous bandent les yeux. Première perte de repères et de sens, mais où on vous gardera éveillés avec une bande sonore et une boisson.

S'ensuit une balade dans la campagne : si le lieu est tenu secret, il semblerait qu'il soit caché dans les Monts du Lyonnais. Là, le chef Jérémy Galvan et sa brigade vous attendent, prêts à vous faire vivre un moment hors du temps, dans une petite salle dérobée conçue par les architectes Paul Coudamy et Maude Cucinotta, à la décoration onirique et inspirée de la nature.

Ici, pas de tables, pas de couverts, ni même de menu : un voyage immersif et gourmand, où les convives se laissent surprendre par les 30 créations culinaires du chef, sorties de son imaginaire. Chacune de ses créations ont été pensées comme des bijoux, exposées dans des écrins créés spécialement par une céramiste. Chaque bouchée offre son lot de saveurs, entre surprise, créativité et émotion.

Si tous vos sens seront bousculés, nous n'avons qu'une certitude : vous ne serez plus vraiment les mêmes après un passage chez 220 BPM.

220 BPM, lieu tenu secret, prix entre 455 et 650€. Plus d'informations ici.