Lyon et Rhône : 3 conducteurs de bus contrôlés positifs aux stupéfiants

Le 30 janvier dernier, une adolescente de 15 ans avait perdu la vie dans un accident de bus scolaire conduit par un homme sous l'empire de la drogue.

Bruno Retailleau a donc passé des consignes strictes pour multiplier les contrôles ces derniers jours. Et dans le Rhône et la Métropole de Lyon, ce sont pas moins de 495 bus et cars scolaires qui ont été contrôlés par les policiers et les gendarmes entre le 3 et le 7 février.

#SécuritéRoutière | La @PoliceNat69 et la @Gendarmerie_069 ont mené des opérations de contrôle des conducteurs de bus et de cars scolaires pour une #RoutePlusûre :



➡️ Vérification des permis de conduire



➡️ Dépistage des stupéfiants



➡️ Dépistage du taux d'alcoolémie



Entre le 3… https://t.co/K5snAOtWvw — Préfète de région Auvergne-Rhône-Alpes et du Rhône (@prefetrhone) February 8, 2025

Durant ces 144 opérations, notamment réalisées à la gare de Perrache d'où partent de nombreux véhicules à travers la France et l'étranger, trois conducteurs ont été contrôlés positifs aux stupéfiants. Et un autre conduisait alors que son permis avait été suspendu.