M6 est à la recherche des Lyonnais qui détestent le ménage pour une célèbre émission de télé !

Un casting ouvert à tous, surtout aux plus frileux de l'aspirateur !

Vous détestez le ménage et ne manquez pas de le faire savoir à vos proches ? Alors cette petite particularité pourrait bien mener à la célébrité ! En effet, la célèbre émission appartenant au groupe M6, "C'est du Propre", est à la recherche de candidats lyonnais - hommes et femmes, il n'y a pas de profil type attendu - qui ont un gros, (très) gros problème avec le ménage.

Diffusée entre 2005 et 2013, l'émission a fait les beaux jours de M6 en venant en aide aux personnes submergées par leur désordre en faisant intervenir deux petites fées du logis, Danièle Odin et Béatrice de Malembert, toujours de bons conseils pour mettre de l'ordre dans le quotidien. Si l'émission avait été brutalement arrêtée, la voilà de retour à l'antenne, avec toujours le même objectif : rendre votre habitation plus propre que jamais !

Besoin d'aide pour le ménage ? Candidatez pour "C'est du Propre" !

Alors si vous vous sentez débordés par l'état de votre domicile, et que vous détestez plus que tout le ménage, cette émission est faite pour vous. L'annonce affiche d'ailleurs la couleur :