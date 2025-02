Hypnotize Festival, le prochain événement incontournable pour les fans de rap français à Lyon !

Booba, Vlad, SCH, Laylow et plein d'autres seront au rendez-vous de ce festival qui aura lieu au mois de Juin.

Les gros festivals de rap, depuis des années, ont majoritairement lieu à Paris et Marseille, les deux capitales du rap en France. Mais la tendance s'inverse doucement ces derniers temps, avec de sacrés événements qui voient le jour à Dijon, Toulouse, et même à Sète ! Désormais, c'est au tour de Lyon et Bordeaux d'avoir droit à leur festival dédié au rap : le Hypnotize Festival va débarquer dans votre ville dès 2025, avec de gros noms comme Vald, Booba ou encore SCH dans la programmation !

La nouvelle était jalousement gardée jusqu'à aujourd'hui, mais désormais, c'est officiel : l'Hypnotize Festival se déroulera le 13 et 14 juin 2025 au Grand Parc Miribel Jonage, juste à côté de Lyon, et le 5 et 6 septembre au Parc des Expositions de Bordeaux. Une excellente nouvelle pour les fans de rap qui vivent en province, et on sait qu'ils sont très nombreux. Un événement qui a pour ambition de "proposer un festival considéré comme une expérience autour de la culture rap et hip-hop", comme l'a déclaré Olivier Maligorne, producteur du festival, à l'AFP.

Autre excellente nouvelle : la programmation qui est tout simplement impressionnante et elle sera surtout 100% francophone ! Parmi les noms qui sont déjà programmés, on retrouve Booba, Vald, SCH, Laylow, Leto, Jok'Air, Jolagreen23, Favé, Meryl, Maureen, et d'autres noms vont probablement être ajoutés à tout ça. C'est une société espagnole, Fever, qui se cache derrière l'initiative, et le choix du nom du festival, Hypnotize, qui fait directement référence à un titre culte de Notorious BIG, légende du hip hop.

Concernant le hip hop, le battle, le DJing, le graff et le break seront d'ailleurs eux aussi mis à l'honneur pendant le festival, à travers différents stands qu'on a déjà hâte de découvrir. Une belle initiative autour de toute la culture hip hop, comme on aimerait en voir plus souvent ! La billetterie sera ouverte à partir du mardi 11 février, et plus de 20 000 personnes sont attendues sur les lieux, on vous conseille donc d'être réactifs !