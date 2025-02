Un nouveau monde s'installe au Mini World de Vaulx-en-Velin !

Cap vers le soleil et le sud de la France !

Mini World vous offre un voyage dans le sud de la France !

Si vous n'avez jamais mis les pieds au Mini World de Vaulx-en-Velin, alors il va falloir y remédier très vite. A deux pas du métro se cache un trésor, avec une exposition fascinante de miniatures animées qui vous feront voyager dans toute la France. De la campagne à la montagne, en passant par notre superbe Capitale des Gaules, l'immersion est pleinement réussie.

Mais depuis fin 2024, un nouveau monde a pris place entre les murs du Centre Carré de Soie : la Côte d'Azur ! Il aura fallu plus d'un an de travail pour imaginer et construire tous les lieux emblématiques de la Côté d'Or, qui vont de Marseille jusqu'à Nice : de la Promenade des Anglais au Vieux-Port, en passant par la basilique Notre Dame de la Garde, le Palais de la Méditerranée, et Saint-Tropez, toute la Côte prend vie sous vos yeux, à l'échelle 1/87ème !

Mini World 2025 : une exposition encore plus immersive !

Avec ce nouveau monde, le musée montre encore plus d'interactivité et de technologies pointues, à l'image d'une des nouveautés les plus impressionnantes : une mer animée à l'aide d'écrans HD, sur lesquels on peut suivre en temps réels de vrais bateaux miniatures guidés par des pixels. Une technologie assez fascinante, qui a été développée par un français expatrié à Los Angeles.

Autre nouveauté géniale à observer : la reproduction de l'autoroute A8, célèbre axe routier qui surplombe la ville de Nice, qui a bénéficié de longues heures de travail pour pouvoir y faire circuler une dizaine de petites voitures de façon autonome, c'est à dire sans batterie ni moteur.

Et ça, c'est sans compter les mécanismes déjà présents, avec des projections et des animations qui permettent notamment de passer du jour à la nuit, ou de faire exploser dans le ciel de Lyon un feu d'artifices à l'occasion de la fête des Lumières. Une aventure insolite, poétique et pleine d'humour, où vous pourrez retrouver des personnages cachés, le temps d'une promenade à faire entre amis ou en famille. Et si vous cherchez des idées d'expositions à faire en 2025, n'hésitez pas à lire notre article sur nos recommandations à Lyon !