Une consultation lancée sur la place des chiens en ville à Lyon

Deux questionnaires ont été mis en place.

La Ville de Lyon vient de lancer une grande consultation concernant la place des chiens en ville. Cette enquête intervient dans le cadre du plan d’actions « condition animale » adopté en mars 2024 par la municipalité lyonnaise dont le but est d’améliorer l’accueil des chiens au sein de la capitale des Gaules. Deux questionnaires sont mis en place sur la plateforme Oyé : les personnes vivant avec un chien au moins et les personnes sans chien. Ils sont à remplir jusqu'au 23 juin.

"Les réponses collectées feront l’objet d’un traitement statistique pour guider la mise en œuvre d’actions concrètes et adaptées. En complément, une enquête interne est menée auprès des agents d’entretien des parcs, jardins et espaces végétalisés de la Ville afin de recueillir leur expertise sur le terrain et enrichir les données collectées", précise la municipalité lyonnaise.