Début de matinée difficile pour les voyageurs lyonnais.

La circulation des trains est très perturbée ce mercredi matin à la gare SNCF de la Part-Dieu à Lyon.

En cause : une panne d'alimentation électrique. Les voies I, J, K et L ne sont plus alimentées avec au bout des retards et des suppressions de trains.

"Les équipes en gare font leur possible pour rétablir la situation", promet la SNCF sur ses réseaux sociaux.