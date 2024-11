Fête des Lumières 2025 : quel dispositif mis en place dans les TCL ?

Lyon va s’illuminer du jeudi 5 au dimanche 8 décembre à l’occasion de la Fête des Lumières.

Il s’agira du 25e anniversaire de l’évènement qui proposera au public de découvrir une trentaine d’œuvres dans toute la ville, principalement en Presqu’île et au parc de la Tête d’Or.

Un dispositif exceptionnel sera déployé dans les transports en commun à l’occasion de cette Fête des Lumières. Ce sont plus de 2500 agents TCL qui seront mobilisés les quatre jours de l’évènement. L’offre de nuit sera notamment renforcée.

Les quatre lignes de métro seront renforcées et circuleront jusqu’à 2h du matin tandis que la fréquence des lignes de tramway T1, T3, T4 et T6 sera renforcée et leur amplitude étendue jusqu’à 1h du matin.

Le funiculaire sera également renforcé dès 19h et fonctionnera jusqu’à 1h pour Fourvière et 1h50 pour Saint-Just.

Les lignes Pleine Lune circuleront les nuits du jeudi au vendredi, du vendredi au samedi et du samedi au dimanche selon les itinéraires habituels tandis que les 24 parcs relais du réseau TCL resteront accessibles jusqu’à 3h du matin.

A noter que les bus ne circuleront plus en Presqu’île à partir de 16h du 5 au 7 décembre et dès 15h le 8 décembre.

Le 8 décembre, l’ensemble du réseau TCL sera gratuit à partir de 16h.