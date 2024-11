Les TCL gratuits pour les enfants de moins de 10 ans en 2025

Annonce de Bruno Bernard, le président de SYTRAL Mobilités ce vendredi.

La gratuité totale des TCL pour les enfants de moins de 10 ans va bientôt être mise en place. Elle ne concernait jusqu'à maintenant que les enfants de moins de 4 ans.

La mesure, si elle est acceptée par la majorité écologiste, entrerait en vigueur au 1er septembre 2025.

Afin de s'assurer que les enfants entrent dans la bonne fourchette d'âge, le président du Sytral et de la Métropole de Lyon évoque "une carte de gratuité" qui donnera l'accès au réseau TCL, mais aussi aux cars du Rhône et au réseau Libellule.

"Cette mesure vise à faciliter le quotidien des familles en réduisant leurs dépenses de transport, tout en rendant les déplacements plus simples et accessibles pour les sorties, les activités et les loisirs en famille, notamment le week-end", déclare Bruno Bernard, qui veut "multiplier les déplacements plus écologiques et économiques" dans l'agglomération.