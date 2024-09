Lyon : bientôt trois nouvelles stations de tramway sur le réseau TCL

Elles seront mises en service début 2025.

Trois nouvelles stations de tramway vont voir le jour sur le réseau TCL. Il s’agit de la station Meyzieu Lycée Colonel Beltrame et Décines Roosevelt sur les lignes T3 et T7 mais également Chassieu ZAC du Chêne sur la ligne T5.

Des travaux sont nécessaires et entraîneront l'interruption temporaire le soir des lignes concernées, ainsi que le Rhônexpress.

Pour le tramway T3 :

Les 23, 24 et 25 septembre de 20h jusqu’à fin de service, la ligne circule entre Part-Dieu Villette et Vaulx-en-Velin la Soie :

- Premier départ de Part Dieu Villette vers Vaulx-en-Velin la Soie à 20h31

- Premier départ de Vaulx la Soie vers Part Dieu Villette à 20h53

- Dernier départ complet de Meyzieu les Panettes vers Gare Part-Dieu Villette à 19h43

- Dernier départ complet de Part-Dieu Villette vers Meyzieu Zi à 20h19

Des bus relais desserviront les stations situées entre Vaulx-en-Velin la Soie et Meyzieu ZI, avec une fréquence de 15 minutes.

Pour le tramway T7 :

Les 23, 24 et 25 septembre de 20h jusqu’à fin de service, la ligne T7 sera interrompue.

- Dernier départ de Vaulx-en-Velin la Soie vers Décines - OL Vallée à 19h59

- Dernier départ de Décines - OL Vallée vers Vaulx-en-Velin la Soie à 20h13

Pour le Rhônexpress :

Les 23, 24 et 25 septembre de 20h jusqu’à fin de service, la ligne Rhônexpress sera interrompue. Afin d’assurer la continuité de son service, Rhônexpress propose un service de substitution par cars : Entre les stations Vaulx-en-Velin La Soie et l’Aéroport Lyon Saint-Exupéry des rotations seront assurées par cars de 20h à 00h00 :

- Premier départ de Aéroport Lyon Saint-Exupéry vers Vaulx-en-Velin La Soie : 20h07

- Premier départ de Vaulx-en-Velin La Soie vers Aéroport Lyon Saint- Exupéry : 20h46

- Dernier départ de Aéroport Lyon Saint-Exupéry vers Vaulx-en-Velin La Soie : 00h00

- Dernier départ Vaulx-en-Velin La Soie vers Gare de Lyon Saint-Exupéry : 0h09

Pour effectuer la liaison entre la station Vaulx-en-Velin La Soie et la Gare de Lyon Part-Dieu, les usagers pourront emprunter le T3. Pour effectuer la liaison entre la station l’Aéroport Lyon Saint-Exupéry et Meyzieu ZI, les usagers pourront emprunter la ligne 47.