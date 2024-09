Lyon : des filtres géants pour aspirer l’air pollué dans le métro

Un système de filtrage a été installé dans la station de métro Saxe-Gambetta sur la ligne B.

Depuis 2020, SYTRAL Mobilités vise à réduire les particules fines émises et améliorer la qualité de l’air de son réseau souterrain, en partenariat avec Atmo Auvergne-Rhône-Alpes. Des campagnes de mesure ponctuelles sur les lignes A, B et D confirment cela, avec des réductions significatives observées à Saxe-Gambetta et à l'intérieur des rames. Sur la ligne B, les PM2,5 ont chuté de 70 % et les PM10 de 25 %, grâce à l'installation de systèmes de freinage électrodynamique réduisant l’émission de particules fines.

Les résultats montrent également une nette amélioration en 202. Les niveaux de PM10 ont été divisés par deux et ceux de PM2 ont été divisé par trois par rapport à 2020.

Les filtres installés dans la station Saxe-Gambetta du métro B utilisent un procédé d’ionisation permettant de capturer des particules en suspension et de rejeter un air purifié. Bien que ces dispositifs consomment beaucoup d'énergie, elles ont déjà permis une réduction des particules fines dans l'air lors d’une précédente expérience. "Les premiers retours d’expérience de ce vaste plan d’actions nous permettent d’aujourd’hui de pérenniser progressivement. Le bilan de cette expérimentation, composé de ventilateurs aspirant l'air sur des filtres retenant les particules fines, a permis d'obtenir une réduction moyenne de la pollution de l'ordre de 30%" a annoncé Bruno Bernard, président de la Métropole et du SYTRAL Mobilités.

De plus, "les résultats sont très concluants, dont le procédé permet dépolluer de très grands volumes d’air et s’avère donc particulièrement adapté aux réseaux souterrains. Mis au point par l’entreprise Aérophile, ce dispositif capture jusqu’à 30% des particules fines" a ajouté Vincent Monot, vice-président du SYTRAL Mobilité.

Dans une volonté de transparence, SYTRAL Mobilités permet la consultation des données en temps réel sur les sites TCL et Atmo.