Lyon : un homme tué par balle à Valmy

La victime a été touchée à une seule reprise dans le dos, et avait déjà succombé à sa blessure lors de l'arrivée des secours sur place.

Une enquête pour homicide volontaire a été ouverte. Les motivations du ou des tireurs ne sont pas encore connues. On ne sait pas non plus si la victime originaire de Lyon avait déjà eu des ennuis avec la justice par le passé.

La piste du règlement de comptes est toutefois privilégiée.