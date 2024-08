Lyon : 41 000 places de stationnement gratuites au mois d'août

En effet, certaines rues et quartiers sont toujours soumis au stationnement payant pour assurer "la rotation des véhicules dans les zones commerçantes et éviter l’immobilisation prolongée", explique la ville.

Ainsi, dans le quartier de la Presqu’île, l’ensemble des rues situées entre Terreaux et Perrache resteront payantes. De même pour la Grande rue de la Croix Rousse, la place de la Croix Rousse et la rue d’Austerlitz. À Vaise, plusieurs rues comme la Grande rue de Vaise, la place du marché et la rue du Chapeau Rouge demeureront également payantes en ce mois d’août.

Les principales voies commerçantes de Lyon ne font pas exception à cette règle. C’est le cas, dans le 2e arrondissement, du cours Charlemagne, du cours Suchet, de la rue Dugas Montbel, du cours Verdun Rambaud, ou encore de la rue du Bélier. Dans le 3e, le cours de la Liberté, l’avenue Maréchal de Saxe, le cours Lafayette, le cours Gambetta et le cours Albert Thomas sont aussi concernés.

Plusieurs rues du 6e, 7e et 8e arrondissement sont aussi concernées par cette mesure de maintien du stationnement payant.