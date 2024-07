La circulation des TGV perturbée entre Lyon et Paris

(mise à jour) Suite aux orages de cette nuit dans l'Yonne, un TGV a heurté un arbre tombé sur la voie. Le trafic est interrompu entre Paris et Lyon et Paris et Dijon ce mercredi 31 juillet 2024 jusqu'à au moins 14h.

Les TGV ne peuvent pas être déviés sur une ligne classique en… https://t.co/uM6PG7nYfq pic.twitter.com/9KBJ4jylr4