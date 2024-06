Attention si vous avez l’habitude de prendre le métro C.

La ligne sera à l’arrêt les nuits des mercredi 26 et jeudi 27 juin. En cause ? Des travaux sur les voies entre les stations Hénon et Cuire.

La ligne C du métro ne fonctionnera qu’entre les stations Hôtel de Ville Louis Pradel et Croix-Rousse à partir de 21h et jusqu’à la fin du service ces deux soirées.

Des bus relais seront mis en place entre Croix-Rousse et Cuire avec une fréquence de 15 minutes.