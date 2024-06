Près de Lyon : un incendie détruit deux salles de classe

🏫 Un incendie a détruit 2 classes et en a rendu 11 inutilisables au groupe scolaire Marcel Pagnol. L’école est fermée pour une durée indéterminée. 250 élèves sont relogés au centre Jean Moulin. La Ville condamne cet acte et agit avec les pompiers et la police.#Meyzieu pic.twitter.com/972G6SjoK6