L’orientation pour tous : des solutions pour lutter contre les inégalités

Comme l’atteste une étude réalisée par la DARES en 2019, les personnes issues de milieux défavorisés sont deux fois moins susceptibles que les autres de suivre une formation professionnelle. Un constat alarmant sur les difficultés et les inégalités de l’orientation de l’étudiant.

Chaque année, des milliers d'étudiants doivent faire face à des différences discriminatoires du genre, d'origine, et aux milieux socioéconomiques, les empêchant de bénéficier des mêmes opportunités tout au long de leur parcours scolaire.

Fabrice, 25 ans, nous fait part de son expérience : "J'ai eu beaucoup de mal à poursuivre mes études et à échanger avec les conseillers d'orientation. Je n'étais pas forcément le meilleur de ma classe, mais j'avais envie de réussir. L'impression d'être jugé constammé m'a fait fuir le système scolaire. Finalement, je suis devenu pâtissier et je suis très heureux d'avoir trouvé le chemin qui me convenait."

Les difficultés de l'orientation

Un modèle éducatif limité, avec un conseiller d'orientation pour 1500 étudiants, montre la difficulté de moyens disponibles qui rendent encore plus complexe l'orientation de l'étudiant vers son accomplissement professionnel.

Ajoutons à cela les frais de bilans de compétences qui peuvent s'élever jusqu'à 2000 euros selon l'école, avec un coût moyen de 450€ par bilan de compétence, qui les rendent aussi inaccessibles aux étudiants issus de milieux socioéconomiques défavorisés.

Meilhia, 22 ans, témoigne : "Je viens d'un milieu populaire, et j'ai du me débrouiller seule parce que je n'avais pas d'argent pour me payer un bilan de compétence, mais j'ai trouvé ma voie, et ça n'a pas été facile, mais je m'en suis sortie."

Comme le souligne le CNESCO, 20% des jeunes de 15 à 29 ans n'ont ni formation, ni emploi, ni scolarisation car beaucoup d'entre eux n'ont pas bénéficié d'un accompagnement à l'orientation suffisant. Un constat alarmant sur le manque de moyens et les inégalités réelles du système éducatif actuel.

De nouvelles solutions d'accompagnement

Pour faire face à ces inégalités de l'orientation, de nouvelles solutions voient le jour et apportent plus d'équité, avec une facilité d'accessibilité, un accompagnement personnalisé à l'orientation et un suivi individualisé de chaque étudiant dans son cheminement professionnel.

