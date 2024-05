Les Bons Plans du week-end (du 31 Mai au 2 Juin)

☀️ Vous n'avez rien de spécial prévu ce week-end ? Pas de soucis, Radio Espace a pensé vous avec ses Bons Plans du Week-end !

Ça y est, on est déjà en juin (😱 et oui le temps passe vite), le soleil et le beau temps arrivent ☀️ ! Vous ne savez pas quoi faire ce week-end ? Vous n'avez rien de spécial de prévu ? Pas de soucis, Radio Espace a pensé vous avec ses Bons Plans du Week-end !



Mai à vélo

Vendredi 31 mai , dès 19h , Mai à vélo propose des événements cyclables partout en France pour découvrir et adopter le vélo sous toutes ses formes. Il y en aura pour tous les goûts. Cette année encore, de nombreux challenges sont encore disponibles aux quatre coins de Lyon. Alors, amateurs de vélo, à vos marques ! Prêts ? Pédalez ! 🚴🏽‍♂️

Bal des Fiertés

🌈 Un peu de couleur ce week-end 🌈 Et oui, le Bal des Fiertés est de retour ce samedi 1er juin . Cette année encore l'Hôtel de Villeaccueille le Bal le plus coloré de Lyon ! Concerts, DJSets, show drag, village associatif et restauration végétarienne sont au programme. Gratuit, ouvert à tous.tes (et sur réservation), dès 18h30 et jusqu'à minuit . Ne manquez pas l'occasion, depêchez vous de réserver !

Samedi à Parilly #3

🏇 C'est au Velcroc que que ça se passe, de 17h à 21h . Au programme, courses hippiques avec tours en voiture suiveuse, visites des coulisses, et structure gonflable. Animations gratuites, inscriptions sur place. After-courses dès 20h30 avec repas autour du brasero, pétanque, et ambiance musicale. Ne manquez pas d'appeler pour réserver votre table au 04.78.77.45 .54.

Show les pentes

🎉 Samedi 1er juin , c'est la Fête dans les Pentes de la Croix-Rousse ! De 11h à 23h , découvrez artisans, commerçants pour des défilés de mode, des ateliers, des animations, et bien d'autres ! L'événement est ouvert à tous.tes !

Taylor Swift Drag Brunch

🎤✨ Ce dimanche , c'est pour les swifties ! Le Taylor Swift Drag Brunch se passe chez CoCo ! Au programme, performances drag, brunch élégant, vin du Château de Corcelles, maquillage, bracelets d'amitié et transport vers le concert au Groupama Stadium inclus.

Ce week-end encore promet d'être riche en événements et en émotions ! Alors que vous soyez amaterus de sport équestre, que vous ayez envie de danser, chanter ou faire du vélo (ou tous à la fois), ce week-end promet de ne pas être ennuyant avec Radio Espace !