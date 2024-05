Lyon : des tags islamophobes découverts sur une mosquée

Ces inscriptions islamophobes ont été réalisées dans la nuit de lundi à mardi sur les murs de la mosquée de la Croix-Rousse.

C'est la troisième fois que l'édifice religieux est ciblé par des tags islamophobes.

Des tags islamophobes ont été découverts ce mardi matin sur les murs de la mosquée de la Croix-Rousse. On pouvait notamment lire "Mahomet est un pédophile" et une croix de Lorraine.

Le Conseil français du culte musulman a de son côté condamné "fermement cet acte abject et exprime son soutien total et sa pleine solidarité aux fidèles et responsables de la mosquée. Face à là recrudescence de ces actes haineux, le CFCM appelle toutes les mosquées de France à l’extrême vigilance".

Plusieurs élus lyonnais ont également réagi.