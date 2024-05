Rhône : Balade de vergers en forêts

🌿 Balade de vergers en forêts, à Thurins

🗓️ Aujourd'hui, on vous propose cette boucle au-dessus de Thurins, capitale de la framboise. Elle vous mènera de vergers en forêts, à l’abri du soleil, et vers quelques fermes locales 🌾

⏱️ Durée : 3h15

🎚️ Niveau : Intermédiaire

🛣️ Distance de Lyon : 15 km

Départ de la Croix de Mathevière, à l’entrée de la commune. Prenez le chemin qui monte directement vers la forêt et peu après sa lisière, continuez sur un beau sentier en sous-bois. Vous marcherez alors sur de très beaux affleurements de roches métamorphiques avant d’arriver au hameau du Bayard. Sur votre route, vous traverserez le ruisseau de Goutte de Bellevue et passerez au milieu de nombreuses prairies bordées de vergers avec des cerisiers, mirabelliers ou pommiers fleuris au printemps. Vous passerez également à côté du Garon, cette petite rivière à caractère torrentiel et affluent direct du Rhône. Plus tard, vous longerez la ferme des Trèves vers un charmant chemin en sous-bois, bordé de jolis murs de pierres sèches. Une belle et agréable promenade avec quelques côtes, mais qui reste néanmoins accessible à tous si on prend son temps.

Promenez-vous bien ! 🚶🏽🌾

Envie d'une autre promenade 👉🏽 voici une balade autour de Chapelle de Taluyers, à Saint-Laurent-d’Agny !