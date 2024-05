Lyon : une première expérimentation de baignade dans le Rhône cet été

Annonce ce vendredi matin du maire Grégory Doucet.

On va pouvoir se baigner dans le Rhône ! Dans le cadre d’une conférence de presse, la municipalité lyonnaise a fait savoir qu’une expérimentation de baignade dans le Rhône était prévue cet été.

Elle aura lieu le dimanche 30 juin au parc de Gerland dans un espace délimité et surveillé à l’occasion du Festival entre Rhône et Saône. "Si les conditions météo et sanitaires sont réunies, ce test ouvrirait de nouvelles perspectives d’adaptation face aux canicules", explique la municipalité.

D’autres mesures ont été annoncées pour prévenir les canicules comme l’ouverture anticipée des piscines et la gratuité des musées.